Soto señala que un 60% o 70% del nuevo Rosabal Cordero ya está listo

Redacción – Fiel a su estilo, Jafet Soto Molina señala que queda en el aire porque Herediano firmó un convenio de 15 años para usar el Estadio Carlos Alvarado ubicado en el cantón de Santa Bárbara, que contará hasta con oficinas del conjunto rojiamarillo.

En el equipo que nació grande empezarán jugando el Apertura 2023 en el Estadio Coyella Fonseca, ya que desea hacer las cosas bien en el Estadio Carlos Alvarado, al cuál también tiene planeado ampliarle la capacidad de 2 mil fanáticos a 4 mil.

El presupuesto de la remodelación del estadio barbareño no afecta en nada el monto económico de los rojiamarillos en el nuevo Rosabal Cordero. Además, Soto reveló que colocarán una cancha sintética certificada por la FIFA, que llegará en tres meses al país.

Se espera que el actual pasto natural del reducto será colocado en otra cancha del cantón herediano, donde están fascinados por tener al equipo que nació grande en su territorio, ya que además serán sede de juegos de liga menor y club femenino del Team.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y explicó que la alianza con la Municipalidad de Santa Bárbara es un ganar, ganar, esto con el fin de que el estadio este en mejores condiciones en busca de potenciar la infraestructura.

«Sé que vamos aportarle muchísimo más a la comunidad, indudablemente estamos en la etapa de un 60% o 70% de construcción de nuestro estadio, estaremos terminando en diciembre o enero primero Dios, si todo sale bien y no hay ningún atraso, lo aclaro porque queda en el airea porque Herediano se viene 15 años para Santa Bárbara, esto es un proyecto ambicioso, no hay ningún cantón en Heredia que tenga la infraestructura de acá, de nuestros equipos y toda estructura deportiva del Herediano, esta alianza es un ganar, ganar, este estadio es del Comité y de Santa Bárbara, no es privado, es público.

Estoy súper feliz y esperamos que tres o cuatro meses ver un cambio en vestidores, y en la cancha, vamos hacer una inversión fuerte en la cancha de una vez, todos sabemos lo que es el clima y queremos dar las mejores condiciones para toda la comunidad de Santa Bárbara, empezaremos el campeonato en el Coyella Fonseca, tenemos una serie de puntos para mejorar de parte del Comité de Licencias, dentro de eso es la cancha sintética que llegará en tres meses, la base la empezaremos a quitar, esperamos que en tres o cuatro meses este terminado todo, así como el tema de la iluminación, la nueva cancha va ser certificada por la FIFA», afirmó Jafet Soto Molina.