Campbell es consciente de la presión que tiene en La Liga

Redacción – El gran fichaje bomba de Alajuelense, Joel Campbell, mandó un claro mensaje a los fanáticos liguistas, con el fin de pedirles que lo critiquen y le exijan de gran manera, ya que se va a desempeñar mejor dentro de la cancha.

Campbell es consciente que por su gran carrera deportiva es llamado a ser un gran referente de La Liga, que logró contratarlo con un ligamen válido hasta 2026.

Haber pasado por clubes de la talla como Arsenal FC de Inglaterra, Sporting de Lisboa de Portugal, Olympiacos de Grecia, Real Betis y Villarreal de España habla bien del costarricense, que estuvo durante 12 años en el más alto nivel en el extranjero.

Es por ello, que el atacante de 30 años sabe muy bien la gran exigencia que tiene en el León, por eso sabe que todo eso le ayudará a ser un líder positivo dentro del camerino.

«Lo he demostrado, pero la afición liguista debe exigirme al máximo, criticarme porque entre más me exijan, mejor me voy a desempeñar y más ganas le voy a poner, entonces creo que la exigencia hace mejores personas, trabajadores y mejores deportistas, entonces creo que esa exigencia que acá se tiene me va hacer mejorar y claramente, yo si me considero referente porque lo que soy, por el líder positivo que soy y me he ganado mis cosas, he estado durante 12 años jugando en el alto rendimiento y en las mejores ligas, he estado constante 12 años en selección, entonces eso es lo que aportar a La Liga y sumar, que si lo hacemos todos estaríamos más cerca de ese título que tanto queremos», afirmó Joel Campbell.