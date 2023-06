Campbell usará el número 12 en La Liga

Redacción – El talentoso delantero nacional, Joel Campbell, asegura que le gusta ir donde siente que lo aprecian y sentir que lo quieren, lo que hizo que el futbolista no dudara en aceptar el ofrecimiento que le hizo Joseph Joseph en La Liga.

Campbell firmó su regreso al fútbol tico, luego de una magnífica carrera en el extranjero donde militó en clubes como Arsenal FC, Sporting de Lisboa, Real Betis, Villarreal, Rayados de Monterrey y Club León.

Según contó el ariete de 30 años, su primer opción era Saprissa pero conforme fueron pasando los días se desgastó la relación con los morados, por lo que desde abril hizo un vínculo con el presidente de Alajuelense, que fue clave para su llegada.

La decisión de venir a Costa Rica la había tomado desde enero, a pesar de que su familia y hasta su representante le decía que siguiera en el extranjero, pero su decisión fue alistar maletas para jugar con los erizos.

Joel Campbell brindó una entrevista a Deportes Repretel y señala que desde que empezó las charlas con los liguistas, decidió no hablar con nadie más, ya que se empezó a sentir querido por Alajuelense, por eso no dudó en firmar hasta el 2026.

«Soy totalmente transparente, tenía una primera opción (Saprissa) pero no se dieron las cosas, no tuvo que ver nada la parte económica porque si hubiera sido la parte económica, hubiera puesto a las dos instituciones a competir (La Liga y Saprissa) cuando empecé hablar con Joseph Joseph en hablar, no volví hablar con el otro club, porque se había desgastado la relación, don Joseph me preguntó si yo tenía intensiones de venir a Costa Rica, si el me podía hacer una propuesta, entonces conversamos y a los tres días la cosa fue fluyendo, le dije que si empezaba a negociar con él, era porque iba en serio o un acto para presionar, desde abril a la fecha, La Liga es el único equipo que he hablado.

A mí me gusta estar donde siento que me aprecian y sentir que ellos quieren que esté, desde el primer momento, don Joseph y la directiva me hicieron sentir bien, desde el primer momento se dio una buena relación, se dio una charla de amigo a amigo y gracias Dios llegamos a un buen punto, fue súper fácil la verdad», afirmó Joel Campbell en charla con Deportes Repretel.