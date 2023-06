Campbell tiene el mismo agente desde hace 15 años

Redacción – El flamante fichaje bomba de La Liga, Joel Campbell, señala que si fuera por Joaquim Batica, su representante desde hace 15 años, quería que el atacante no llegara al fútbol costarricense.

Campbell está encantado por su llegada al León, a pesar de que su representante no quería verlo en suelo tico, ya que sabía que el ariete aún le sobra calidad en la cancha.

A sus 30 años, el atacante asegura que volver a Costa Rica le hará recuperar el amor y pasión que tiene por el fútbol, debido que estar durante más de una década en el extranjero hizo que se desgastara en la parte mental.

Joel Campbell habló en entrevista en Deportes Repretel y señala que ver todo lo que ha causado en su vuelta al país es algo que lo hecho querer mostrar su talento.

«Si fuera por Joaquim Batica, yo no jugaría en Costa Rica, porque él quería que jugara en Europa y siguiera en el exterior, pero era una decisión que tenía tomada en diciembre y en 15 años, siempre me respeta las decisiones y las conversamos, dice que si yo estoy contento él lo va hacer, más que un representante se ha convertido en un amigo, tenemos naturalidad para conversar las cosas, le comenté que estaba mentalmente agotado por estar 12 años fuera, quería volver a comenzar y encender esa llamita del fútbol, porque en el extranjero se me había apagado, ahora ver todo lo que se ha creado me dan ganas de demostrar la capacidad que tengo», afirmó Joel Campbell en entrevista con Deportes Repretel.