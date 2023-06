Campbell tiene una gran ilusión con los manudos

Redacción – El mediático delantero tico, Joel Campbell, asegura que si fuera por un tema económico, él estaría jugando en otro lado debido que en Alajuelense le mostraron un gran cariño lo que hizo que no dudara en firmar hasta el 2026 con los erizos.

Campbell señala que a inicios del 2023 tenía jugosas ofertas en el fútbol de Arabia Saudita, pero en su mente estaba la ilusión de alistar maletas para regresar a Costa Rica, donde podrá estar nuevamente cerca de su familia y amigos del país.

Para el atacante de 30 años, el tema monetario no era algo que lo desvelaba, dando a entender que el salario que le ofrecieron en La Liga no era algo importante para él, que volvió al equipo donde hizo sus primeros pasos en el balompié.

Joel Campbell dio una entrevista exclusiva a Deportes Repretel y señala que el mercado tico es diferente, por lo que cuando vio el gran interés de los manudos no dudó en firmar con los rojinegros, donde tiene grandes expectativas en el futbolista.

«Si hubiera preferido el dinero, desde enero me hubiera ido a Arabia Saudita, que tenía tres o cuatro ofertas, era algo interno mío que yo no quería estar viviendo afuera, yo le decía a mi esposa que el tema económico no me movía, no quería estar en un lugar amarrado por el tema del dinero porque a mí lo que me gusta es el fútbol y me gusta disfrutarlo, yo no gano en Costa Rica lo que ganaba en México, el mercado tico es diferente, es algo que a mí nunca me ha interesado, los montos económicos que dicen en redes sociales, si fuera por un tema económico, yo estaría jugando en otro lado, yo le dije a mi representante que no quería seguir afuera, mentalmente quería estar en Costa Rica y jugar en Costa Rica», afirmó Joel Campbell en entrevista con Deportes Repretel.

Humberto Campbell, padre del atacante, fue el encargado de regalarle la camiseta número 12 a su hijo, que causó furor en su arribo al conjunto comandado por Carevic.