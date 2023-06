Redacción- Muchos pensarán que los animales no sienten, pero una serie de fotografías demuestran lo contrario.

Una usuaria de las redes sociales muestra el amor que demuestra una gata a su amo que había partido a la casa del señor.

En las fotografías se puede observar a la gata de nombre Nucita, que descansaba encima del ataúd de su amo, partiéndole el corazón a más de uno.