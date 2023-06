Redacción- Las personas con discapacidad auditiva o sordas pueden optar por clases especializadas del teórico de manejo.

La Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes (MOPT) reactivó el curso teórico de manejo para está población.

En esta modalidad, tanto las clases como la prueba en sí, cuentan con la debida interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO).

En mayo pasado, Educación Vial facilitó el curso a 18 personas en la sede de San José, logrando un 100% de aprobación, por lo que estos usuarios ya se preparan para aplicar la prueba práctica.

Asimismo, un nuevo curso se impartirá en esa misma sede, del 26 al 30 de junio, la matrícula para ambos se ha logrado completar gracias a los estrechos lazos de comunicación y apoyo existentes entre las personas de la comunidad sorda del país.

Asimismo, del 10 al 14 de julio próximo, se impartirá este curso en la sede de Liberia. Las personas interesadas deben estar atentas pues la matrícula se habilitará en el transcurso de esta semana.

Se impartirá un curso por la mañana y otro por la tarde, por lo que se habilitarán 40 espacios ya que los grupos deben ser pequeños para facilitar la atención adecuada a cada persona durante la capacitación.

El curso es de asistencia obligatoria, se imparten las clases de lunes a jueves y el viernes

se aplica la prueba. Se reitera que faltar a una sola sesión, implica reprobar.

Para poder realizar la matrícula la persona debe contar con las credenciales activas para ingresar al sistema (usuario y contraseña) y tener el pago del entero que es de ¢5.000 e incluye el curso y la realización de la prueba.

Si no posee las credenciales o no ha cancelado el entero para el día que se habiliten los

espacios, no podrá matricular.

Para obtener las credenciales de forma más ágil, se recomienda presentarse en cualquier

sede de Educación Vial y se le brindará todo el apoyo que requiera en este proceso.