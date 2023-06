Postura fue comunicada tras la marcha de este martes.

La bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) se posiciones del lado de las universidades públicas en la disputa que tienen actualmente con el Gobierno por los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Dicho combate generó que este martes se llevara a cabo una gran manifestación en las calles de San José por parte del sector educativo.

Esta marcha reunió fuerzas de las cinco universidades públicas del país y sindicatos quienes caminaron hacia la Plaza de la Democracia para levantar la voz en contra de las políticas en materia educativa que ha tenido la administración Chaves Robles.

Puesto que el Poder Ejecutivo se había comprometido a aumentar el presupuesto del FEES para el año 2024 en un 1%, postura que había dado en la negociación del año pasado.

Inclusive, Gobierno había especificado que ese incremento estaba sujeto a que el país cumpliera con una serie de requisitos fiscales.

Sin embargo, pese a que las finanzas nacionales habrían alcanzado lo solicitado por el jerarca del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo no está dispuesto a entregar el incremento que habían garantizado.

«Quiero anunciar que la fracción de Liberación Nacional no votará ningún presupuesto hasta tanto no se arregle la situación con la educación superior de este país, esa es la posición oficial de Liberación Nacional, no vamos a votar ningún presupuesto hasta tanto no se arregle la situación de la educación en este país, y cuando digo la educación por su puesto que en estos momentos estamos en una discusión sobre el FEES, pero además el tema de la educación de manera integral, Liberación Nacional considera que debe resolverse de manera integral».

«Pocas palabras, acciones concretas, no votamos el presupuesto, ningún presupuesto, ni siquiera un presupuesto extraordinario más hasta tanto no se arregle el tema de la educación en este país», apuntó el jefe de la bancada verdiblanca en el Congreso, Óscar Izquierdo.