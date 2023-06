Redacción –Quienes tienen perritos en sus casas, saben que, para la mayoría de ellos el invierno representa una época en que no se van a sentir cómodos, principalmente cuando los aguaceros vienen con tormentas eléctricas.

Alejandra Alvarado, directora de EducandogCR, experta en adiestramiento de los peluditos aconseja acondicionar un lugar en la casa o cerrar un espacio en el patio, o al menos colocar un Kennel o casita donde ellos puedan guarecerse.

Recomienda además, hacer aromaterapia con la banda, poniéndola tanto en un difusor, como detrás de las orejitas del perrito, eso sí, hay que consultar al veterinario cual recomienda porque hay marcas que les pueden provocar quemaduras.

“Sea donde sea que se ubique el lugar de resguardo, debe tener su cobijita. Una música relajante en nivel 3 también puede ayudar a calmarlo y si la ansiedad continúa, se le puede comprar un hueso fémur y pedir al carnicero que lo parta de un tamaño adecuado al perrito. Si ya definitivamente, su ansiedad y miedo no tienen control se puede consultar al veterinario sobre la conveniencia de darle un ansiolítico como el CBD y en qué dosis”, aseguró Alvarado.

Además, es necesario que los dueños estén tranquilos pues si se alteran con los rayos, transmitirán ese miedo a las mascotas.

Finalmente, ella aconseja que si los perritos están en el patio, los dueños se aseguren de que no haya rejas o lugares por donde intenten huir al asustarse, pues aseguró que han ocurrido accidentes donde los animalitos quedan prensados y hasta han muerto.

Las caminatas no pueden faltar

También Alvarado insiste en que la lluvia no es justificante para que los perritos no salgan a caminar y a hacer sus necesidades. Para ello se puede hacer en la pura mañana o al regresar del trabajo si no está lloviendo. Ella recuerda que los perritos necesitan al menos 20 minutos de caminata diaria.