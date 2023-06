Araya no se dejó de los ataques de Vargas

Redacción – Luis Ronaldo Araya dice que no permitirá que el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, ensucie su nombre al señalar que siempre protegió al volante cuando estuvo en el cuadro brumoso pero nunca se consolidó en el club.

Al mediocampista de 24 años, no le gustó para nada que el mandamás del equipo de la vieja metrópoli señalara que siempre protegió al oriundo de Turrialba, que torneo a torneo siempre dejó dudas y nunca se consolidó como se esperaba.

Incluso, Vargas señaló que Araya les pidió salir del club blanquiazul, por lo que en el directiva brumosa buscaron como ayudar al volante que logró salir de la institución para firma con el Club Sport Herediano.

Pero eso no es todo, ya que el presidente brumoso dijo que tal vez su club necesitaba que Araya saliera, debido que no podían asegurarle la titularidad al futbolista formado en la cantera del Cartaginés, por ello no podían darle eso al volante.

🔥 Don Leo dice que siempre protegieron a Luis Ronaldo pero que por más entrenadores nunca se consolidó pic.twitter.com/UxbVCCvWNY — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 7, 2023

Esa situación generó un tremendo enojo en Luis Ronaldo, que afirmó en sus redes sociales que «en la vida uno tiene que ser bien hipócrita para salir a hablar cosas que no son», eso es alusión a lo dicho por Leonardo Vargas.

Además, Araya dice que «indistintamente quién sea» no va permitir que ensucien su nombre y por eso dice que nunca se va referir a personas que lo cuestionaron a él por resentimiento futbolístico u por otra situación.

La salida de Ronaldo al Club Sport Herediano no gustó para nada a la afición del Cartaginés, que han atacado con críticas e insultos al jugador, que declaró que siempre ha sido seguidor del equipo que nació grande, gracias a su familia que es florense al 100%.