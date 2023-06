Tico jugó 87 minutos

Redacción – El talentoso delantero costarricense, Diego Campos, se luce con fabuloso gol con el Dgerfors en la Allsvenskan de Suecia antes de unirse a La Sele.

Campos se robó los reflectores en la amarga caída de 2-1 del Dgerfors ante Kalmar FF, que se impuso al cuadro del tico de 26 años.

Con goles de Girmai al minuto 10 y Hummet al minuto 14, el cuadro del nacional vio como el Kalmar marcó la pauta en el encuentro con cifras de 2-0.

Pero Diego tenía otros planes y al minuto 30, el tico recibió un magnífico centro del área, bajó el balón de pecho y con una espectacular remate de volea para firmar así un ¡GOLAZO! que puso el 2-1 en el partido.

Diego Campos tar skickligt emot bollen med bröstet och skickar upp reduceringen i nättaket för Degerfors! 🎯 Se matchen på https://t.co/ocJJkbIhfX pic.twitter.com/bPIxdURUbg — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) June 10, 2023

Esa anotación fue celebrada por todo lo alto por Campos, ya que demuestra que su llamado a la Tricolor no fue producto de la casualidad.

Aunque logró marcar, el tico salió de cambio al 87 y no pudo evitar la caída de su equipo, que por más que intentó no pudo ayudar a su club que terminó perdiendo con cifras de 2-1. Esta derrota deja al Degerfors IF en la posición 13 con 11 puntos.

Por su parte, Diego contabiliza un total de tres goles y dos asistencias en 1030 minutos en 13 compromisos válidos por la máxima categoría sueca. Se espera que Campos llegue a Costa Rica este domingo 11 de junio a las 6:45 de la tarde.