Lesme se ha declarado un liguista

Redacción- El joven delantero paraguayo, Fernando Lesme dijo que Municipal Grecia esta negociando con un equipo nacional para un posible traspaso.

Desde su llegada, Lesme se declaró un liguista de corazón y eso ha caído de buena manera en la afición rojinegra.

«Estaba conversando con Peggy Guillén, ya que está negociando con un club pero no me quiso decir con el equipo que está negociando. Ojalá sea el que yo pienso, me gustaría Alajuelense», afirmó Fernando Lesme.

💥 Fernando Lesme quiere jugar en La Liga pic.twitter.com/woet9aPnzA — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 10, 2023

El delantero, comentó que habló con Peggy Guillén sobre su posible salida y ella le dijo que esta negociando con un club nacional, sin embargo no le dijo el nombre del club.

Lesme, en medio de su alegría y sonrisas dijo que ojalá sea el club que el quiere ya que es fanático.

Fernando Lesme, cerró diciendo que a él le gustaría ponerse la camisa de Alajuelense.