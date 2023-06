Redacción- El defensor tico Julio Cascante, da de que hablar en la MLS ya que el defensor anotó un gol en la derrota del Austin FC por marcador de 1-2 ante el Real Salt Lake.

El defensor anotó el gol, cuando Julio Cascante se elevó por todos los aires para meter un remate de cabeza para poner el 1-2 en el 90+2.

It’s not over until the clock runs out. 🕕

Julio Cascante fights for @AustinFC as he scores last minute against Real Salt Lake. pic.twitter.com/LEjvNePM5T

— Major League Soccer (@MLS) June 4, 2023