Por Olman Mora / Periodista

Redacción- Con la presencia de cuatro costarricenses inician este lunes el Barranquilla Open XII Silla de Ruedas, torneo que se desarrolla en el complejo de Raquetas, torneo clasificatorio para los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

Los ticos que compiten son Valeria Valverde, Adriana Quesada Rojas, , Steven Enríquez y José Pablo Gil quienes este lunes tendrán su debut en este torneo colombiano.

Valeria Valverde jugará ante Carolina Lasso de Ecuador (10:30 a.m.), Adriana Quesada ante Zuleinny Rodríguez de Colombia (11:00 a.m.). José Pablo Gil ante Peter Casas (10:00 a.m.) Steven Enríquez ante Miguel Coronado de Chile.

El torneo reúne a figuras de Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, Venezuela, Guatemala y Costa Rica

