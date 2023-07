Uno de los temas que más ha llamado la atención ha sido el de la relación de Lovato con las drogas

Redacción- A unos días de haber compartido una nueva versión del tema Sorry Not Sorry de la mano del guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, Demi Lovato se presentó en el programa de Andy Cohen por Sirius XM donde reflexionó sobre algunos de sus momentos más oscuros.

Uno de los temas que más ha llamado la atención ha sido el de la relación de Lovato con las drogas.

Al día de hoy se encuentra completamente sobria, es gracias a una experiencia que casi le cuesta la vida allá en 2018.

Lovato fue cuestionada por Cohen sobre el trayecto personal y profesional que ha tenido que atravesar en los últimos años; y aseguró que no cambiaría nada, pero si hay un pasaje de su vida del que se arrepiente, fue en el que una sobredosis terminó por dejarle serias consecuencias.

Demi dio a entender que su adicción a las drogas tuvo mucho que ver con un problema de autoestima, pues en ese momento de su vida, no lograba sentirse amada.

Además, reveló que sufre algunos problemas de visión y audición luego de este oscuro momento en su vida.