Redacción- Elon Musk reveló en Twitter el sábado que, debido a una caída del 50% en los ingresos por publicidad y una “gran carga de deuda”, la plataforma todavía tiene un flujo de efectivo negativo.

“Necesito alcanzar un flujo de efectivo positivo antes de tener el lujo de cualquier otra cosa”. Escribió Elon Musk en un tuit.

El tuit contrasta con sus declaraciones de abril cuando Musk le dijo a la BBC que la plataforma ahora está «más o menos en el punto de equilibrio» y que la mayoría de sus anunciantes han regresado.

Los ingresos publicitarios han sido un tema polémico y una batalla cuesta arriba para el sitio, después de que los anunciantes huyeran luego de que Musk se hiciera cargo.

Los anunciantes estaban preocupados por la moderación del contenido, los despidos masivos y la incertidumbre general sobre el futuro de Twitter.

The New York Times informó que los ingresos publicitarios de Twitter en EE.UU. de las cinco semanas desde el 1 de abril hasta la primera semana de mayo se redujeron un 59 % año tras año, citando una presentación interna. (CNN no ha visto la presentación).