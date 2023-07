Por Olman Mora/ Periodista

Redacción- Por todo lo alto fueron recibidos los seleccionados de Taekwondo que compitieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, ovacionados por familiares, amigos y atletas de esta disciplina a su salida del aeropuerto Juan Santamaría.

Entre abrazos, lágrimas y flores, los atletas, quienes regresaron la mañana de éste sábado, lucían en sus cuellos las medallas de Oro, Plata y Bronce con orgullo, mientras muchos taekwondistas que llegaron a recibirlos los aclamaban con entusiasmo por tan excelente labor.

Con el mismo orgullo, fueron felicitados los taekwondistas Fabricio Cubero, Marcos Barquero, Valeria Núñez y Ariana Portuguéz quienes a pesar de no lograr medallas, fueron parte importante en el seleccionado nacional.

Cabe mencionar que los seleccionados que estuvieron en estas justas no tendrán vacaciones.

“El lunes a las 10:00 am todos estarán en el gimnasio del Icoder en La Sabana. Estas medallas no son para relajarse, todo lo contrario, ahora somos el rival a vencer de América y no vamos a dar ventajas ni pausas” indicó el DT de la Selección José Luis Ramírez.

LOS MEDALLISTAS

Oro. María Paula Salas Poomsae Individual

Oro: María Paula Salas y Juan Carlos Calderón Poomsae Parejas

Oro: Nishy Lee Lindo Combate -57

Plata: Alejandro Flores Combate -80 kilos.

Bronce:Juan Carlos Calderón Poomsae Individual

Bronce por Equipos TK3: Marcela Díaz, Angelique Ramírez, Avril Blanco y Nishy Lee.

DT: José Luis Ramírez y Misael Chacón en Combate

DT: Mercedes Chávez Poomsae