Redacción- El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hace un llamado a unas 11.000 personas que tienen Avancemos suspendido a que se presenten en las oficinas de la entidad en sus comunidades para confirmar que se mantienen activas en el sistema educativo.

Esto, con el fin de evitar que el subsidio se les revoque, y por el contrario, se les continúen haciendo los giros correspondientes.

En una labor conjunta entre el IMAS, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), se hizo una amplia revisión para confirmar que las personas beneficiarias de Avancemos siguen estudiando.

Para ello, se efectuó un seguimiento, tomando en cuenta información del Censo del Sistema de Administración Básica de la Educación y sus Recursos (SABER) -plataforma del MEP-, la cual luego fue trasladada al SINIRUBE.

Posteriormente, los centros educativos realizaron la verificación de la condicionalidad de las personas beneficiarias en el sitio web de Avancemos.

Sin embargo, después de ese análisis, se identificaron personas cuya información no coincidía en las dos plataformas y otras a las que del todo no se pudo confirmar su situación. Por tal razón, en un esfuerzo adicional, el IMAS trasladó al MEP la información de aquellas personas que no fueron verificadas con el fin de corroborar su estatus.

Tras esos procesos interinstitucionales, hay alrededor de 11.000 personas que cuentan con el subsidio, a las que no se les logró comprobar si continúan siendo estudiantes de primaria o secundaria, por lo que por el momento, lo tienen suspendido.

Yorleny León Marchena, Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS, explicó que la suspensión se lleva a cabo amparándose en el mandato legal que ordena a las entidades encargadas a verificar la condicionalidad de las personas beneficiarias.

La jerarca enfatizó que no se le está quitando el apoyo económico a esas personas, pues el monto correspondiente se les va a depositar si comprueban que siguen asistiendo al sistema educativo. Cabe destacar que tienen tiempo de presentarse en el IMAS con la documentación solicitada hasta el 18 de setiembre del año en curso.

En caso de que no lo hagan una vez finalizado ese lapso, se procederá con la revocatoria del subsidio, y esos recursos se destinarán a personas que se encuentran a la espera de que se les otorguen.

Avancemos prioriza a estudiantes de primaria y secundaria en condición de pobreza extrema y pobreza, al ser las poblaciones con mayor riesgo de sufrir exclusión educativa. La condición de pobreza extrema o pobreza es determinada por el SINIRUBE.