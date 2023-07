Redacción- En el marco del inicio del mayor evento deportivo de este verano, la Copa Mundial Femenina de la FIFA, la marca adidas lanza un fuerte y claro

mensaje con su nueva campaña.

Adidas reafirma su compromiso con el deporte femenino con la campaña “Juega hasta que no puedan ignorarte”, o “Play Until They Can’t Look Away” en su versión en inglés, en la que las protagonistas son algunas de las jugadoras más famosas del mundo como Alessia Russo, Lena Oberdorf y Mary Fowler.

En el anuncio, que se puede ver en el siguiente link https://youtu.be/iLNZdPDb5ps,

participan estrellas de talla mundial como Jenna Ortega, Leon Goretzka, Ian Wright, David Beckham y Lionel Messi.

En la dinámica del vídeo, las jugadoras hacen de cualquier espacio su campo de fútbol, mostrando sus impresionantes destrezas en un salón de boliche, en un

bosque o en los pasillos de un supermercado, inspirando a la próxima generación e invitando a los fanáticos del deporte a seguir mostrando su apoyo al deporte femenino.

Cada escena del anuncio está repleta de sutiles referencias a momentos del pasado y del presente, que seguramente los fanáticos disfrutarán identificando.

Adicionalmente, en el marco de la Copa Mundial Femenina, adidas lanzó su kit deportivo más completo y técnico para sus federaciones, como parte de su compromiso por la excelencia en el deporte.

Además, anunció los nuevos zapatos de fútbol X CrazyFast, diseñados especialmente para impulsar la velocidad en el juego.

Estos zapatos deportivos harán su primera aparición en la cancha durante esta Copa.

Los nuevos zapatos de fútbol se lanzan en tres modelos diferentes: ‘P+’ y ‘P1 con cordones y sin cordones’, que en conjunto ofrecen la mejor tecnología enfocada en la velocidad para todos los niveles de juego.

Para jugar en estadios profesionales, como los de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 de este año, la máxima tecnología P+ con cordones es la versión más ligera para una velocidad óptima, representando el máximo nivel de

innovación para atletas profesionales.

El modelo P+ se complementa con los modelos X CRAZYFAST P1 con cordones y sin cordones, que incorporan tecnologías avanzadas y livianas adaptadas para futbolistas de todos los niveles, con precios variados.