Redacción- El atacante patrio Marvin Loría dio una fantástica asistencia, en el triunfo del Portland Timbers 2-0 ante el San José Eartquakes por la League Cup.

El primer gol del partido, llegó a los 33 minutos del primer tiempo cuando el brasileño Evander sacó un remate de larga distancia y logró vencer al arquero Daniel y así adelantar a su club en el marcador.

Evander gives @TimbersFC the lead against San Jose tonight. 😤 pic.twitter.com/l9Vjul7rY0

El segundo gol del partido, llegó a los 86 minutos del complemento cuando Marvin Loría dio una fantástica asistencia para que el delantero chileno Mora sacó un remate frente al portero Daniel y así liquidar el partido.

Did Felipe Mora just double the lead for @TimbersFC in #LeaguesCup2023?!

Yes, yes, he did. 😏 pic.twitter.com/UOLXy4D1rT

— Major League Soccer (@MLS) July 23, 2023