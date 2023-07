Redacción- El velocista costarricense, Sherman Güity, lamentablemente perdió la medalla de oro en los 200 metros del Mundial de Paratletismo, tras caerse cuando iba llegando a la meta.

Asimismo, el costarricense iba liderando la carrera ganándole al italiano Maxcel Amo, sin embargo, a falta de dos metros para llegar a la meta se cayó y no pudo concretar la victoria.

La medalla de oro quedó en manos del italiano con un crono 21.36, seguido de otro italiano Bottazzini con 23.10 y el bronce fue para Joynt, el australiano.

A pesar de lo sucedido, Sherman Güity, hace unos días dejó el nombre del país en alto luego de ganar una medalla de plata en los 100 metros.

What a dramatic final! 🤯

🇮🇹Maxcel Amo Manu takes his second gold at #PARIS23.

