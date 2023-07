Redacción- Lionel Messi debutó con su nuevo club y anotó un auténtico golazo para vencer 1-2 al Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup.

El primer gol del partido llegó a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Robert Taylor se quitó a dos defensores y sacó un remate pegado al poste, para vencer al portero Andrés Gudiño.

Taylor puts us on the board 👏👏👏

Robbie Robinson ➡️ Robert Taylor to give us the lead in in our opening @LeaguesCup match!#CAZvMIA | 0-1 | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/1qXPn2xPV8

