Campos dijo que no pensaban en perder el invicto ante ADG

Redacción- El experimentado estratega florense, Jeaustin Campos dijo en conferencia de prensa que a pesar de la dolorosa derrota ante Guanacasteca, sus jugadores al menos tuvieron actitud.

Campos, comentó que cometieron errores muy gruesos ya que en el primer gol, la culpa no es solo del portero Alexandre Lezcano, sino de la defensa que dio mucha libertad.

Además, resaltó que por lo menos sus jugadores mostraron actitud, pero no deben bajar la cabeza ya que les restan 18 partidos para poder clasificar en el torneo nacional, mientras que en la Copa Centroamericana les restan dos para avanzar.

«Hubo errores muy gruesos en el gol, no solo de Alexandre Lezcano. Lo intentamos, hubo actitud nos quedan 18 partidos para clasificar en el campeonato nacional y dos para clasificar a la Concacaf, hay que establecer prioridades.

No veo drama por las rotaciones, no fue que utilizamos al alto rendimiento, jugamos con futbolistas de mucha capacidad. Nuestra idea y propuesta ha sido muy buena, un resultado no nos va a quitar la convicción, hay que mantener la ecuanimidad, vamos por buen camino», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, el timonel rojiamarillo se mostró tranquilo con el tema de las rotaciones, ya que para él eso no hizo que perdieran ya que afrontaron el juego con jugadores capacitados y no con jugadores de las divisiones menores.

Por otra parte, Jeaustin Campos cerró diciendo que deben ser ecuánimes porque van por el camino correcto y una derrota no debe hacerlos retroceder todo lo que han avanzado hasta el momento.