Carevic confía en que se acoplen rápido los jugadores

Redacción- El entrenador manudo Andrés Carevic, dijo en conferencia de prensa que él siempre busca el mejor once inicial para los partidos.

Carevic, comentó que jugar ante Sporting en el Ernesto Rohrmoser es una cancha difícil y se tienen que adaptar debido al terreno de juego y las dimensiones de la cancha.

Además, a criterio del estratega argentino hicieron un buen juego, ya que tuvieron buena actitud y hasta contaron con tres o cuatro chances claras de gol.

«Es una cancha difícil para jugar pero hay que adaptarse, siento que hicimos un buen partido, con muy buena actitud, tuvimos tres o cuatro opciones claras de gol. Buscamos el mejor once inicial para iniciar, no quiero repetir todo lo que he dicho anteriormente sobre las rotaciones», afirmó Andrés Carevic a Everardo Herrera.com.

Seguidamente, el timonel rojinegro resaltó que siempre buscan el mejor 11 titular para enfrentar los juegos y al rival según el estudio que realizan durante la semana.

Por otra parte, Andrés Carevic cerró diciendo que las rotaciones se deben a criterio de todo el cuerpo técnico y también para encontrar a los jugadores necesarios.