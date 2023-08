El fiscal exigía al empresario el pago de $5,000 para resolver el caso a su favor

Tras la denuncia del empresario, se detuvo al fiscal y se evitó el pago

Redacción- Un fiscal auxiliar fue detenido este viernes por la mañana en Golfito por orden del Ministerio Público.

El empleado público, destacado en la Fiscalía Ambiental de Golfito, figura como sospechoso de cometer el delito de concusión.

Delito de concusión (Art.355 del Código Penal): Esta conducta la comete «el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.

De acuerdo con el Ministerio Público, el sospechoso es identificado como de apellidos Romero Ruiz.

Según la investigación, el fiscal habría cobrado a un empresario para eliminar prueba de una investigación y desestimar el caso.

Romero, en apariencia, habría cobrado $5000 dólares al empresario a cambio de resolver un expediente judicial favorable para sus intereses.

Trascendió que el Romero extraería del caso por el supuesto delito de tala ilegal, una prueba importante, a efectos de resolverlo con una desestimación.

Desestimación: Solicitud de la Fiscalía al Juzgado Penal para que se archive la denuncia o las actuaciones policiales (por ejemplo, un informe o una investigación), cuando: el hecho denunciado no sea delito; no existan pruebas suficientes para acusar; no se pueda proceder, por alguna razón. El caso puede ser reabierto, si fuera necesario.

La investigación se inició tras la denuncia del empresario, por lo que la entrega del dinero no se concretó ante la acción del Ministerio Público.

Por este delito, el funcionario público se expone a penas que la legislación establece van desde los dos hasta los ocho años de cárcel.

Mauricio Boraschi, fiscal adjunto de la Fiscalía General, lamentó que dichas situaciones se presenten; sin embargo, resaltó la fortaleza del sistema para detectar presuntos casos de corrupción.

“Desde la Fiscalía General enviamos un mensaje a toda la población de que en el Ministerio Público no vamos a tolerar actos de corrupción, y actuaremos con toda la fuerza que la ley nos lo permita para evitar esto; necesitamos, para lograrlo, la ayuda de la población con la denuncia, así es que instamos a aquellas personas que conocen de este tipo de actos que se acerquen y busquen denunciar y nosotros recibiremos y tramitaremos estas causas”, aseveró Boraschi.

El caso se investiga bajo el expediente 23-000083-1218-PE.