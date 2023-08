Aguilar podría ser llamado para los amistosos de la Tricolor

Redacción- El volante patrio Elías Aguilar sueña con volver a ponerse la camisa de La Sele, ahora para los amistosos que habrá ante Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Elías, comentó que siempre intenta dar lo mejor de él en el equipo que juegue, ya que es un profesional.

Además, resaltó que ha logrado sobresalir en algunos partidos debido a los estilos de juego de cada rival, además de que sus compañeros lo respaldan y lo ven como un líder dentro del terreno de juego.

También, dijo que él es consciente de todo lo que se habla de la Tricolor y su posible regreso, pero sigue enfocado en Herediano y poder tomar más ritmo de juego.

«Siempre intento dar lo mejor en el club que esté. Conforme se han dado los partidos hemos sobresalido algunos, hay tres o cuatro que estamos haciendo las cosas bien. Se sabe que el peso de la Selección y todo lo que se habla. Yo estoy enfocado y estamos jugando muy seguido para agarrar el ritmo necesario.

No sé. No creo eso, me parece mezquino decir algo así. A parte de ser profesionales está el ser humano. Es lo que yo quisiera pensar. Realmente nunca lo he pensado. Ahora hay mucha información para saber en qué nivel anda el jugador. Yo siempre he apoyado a la Selección», afirmó Elías Aguilar.

Elías Aguilar no cree que líderes lo apartaron de #LaSele pic.twitter.com/yNtFsFYB7R — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 17, 2023

Seguidamente, Aguilar recalcó que para él es un poco mezquino que algunos líderes lo hayan vetado de La Sele, ya que son profesionales y todo es para beneficio del país.

Por otra parte, cerró diciendo que cualquier entrenador puede saber el nivel actual de cada jugador, debido a la alta información de cada jugador en cualquier aplicación o red social y él como jugador siempre apoya a La Sele.