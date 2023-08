Segura ha sido despedido de Cartaginés, Herediano y Puntarenas

Redacción- El nuevo entrenador sureño, Geiner Segura confesó que conferencia de prensa que le ha costado mucho tener regularidad en clubes, ya que ha sido despedido de Cartaginés, Herediano y Puntarenas.

Segura, comentó que él se ha preparado mucho como técnico para tener muchos conocimientos y poder tener más herramientas a la hora de ser la cabeza de un proyecto deportivo.

Además, resaltó que le ha costado mucho afianzarse en un lugar, ya que sus últimas salidas de equipos se deben a malos resultados y malos funcionamientos, lo que hace pensar al estratega sobre su modelo de juego.

Ahora, confesó que cuando le apareció la chance de llegar a Pérez Zeledón, la tomó sin pensarlo ya que es de valientes tomar decisiones y él merece estar en las filas del conjunto de «Los Guerreros del Sur».

«Me he preparado como técnico, me ha costado muchísimo, me salió esta oportunidad y esto es de valientes, creo que merezco estar en esta institución. Geiner Segura es un técnico de trabajo, que se ha hecho a base de trabajo, ese es mi sello, lo puede preguntar por todas las instituciones por donde pasé, ahí están mis estadísticas, soy un técnico ganador, siempre trato de dar mi mayor esfuerzo», afirmó Geiner Segura.

Seguidamente, indicó que Geiner Segura es un técnico de trabajo, ya que es la única manera de tener buenos resultados y poder lograr cosas importantes y aparte es el sello que lo caracteriza a él.

Por otra parte, cerró diciendo que las estadísticas están ahí y muestran que el es un estratega ganador, ya que en Alajuelense logró tener dos campeonatos, uno nacional y otro de Concacaf, así como salir campeón con Cartaginés y entrar a la historia brumosa.