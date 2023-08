Esquivel salió molesto por el resultado obtenido

Redacción- El entrenador guanacasteco Horacio Esquivel, arremetió contra sus jugadores en conferencia de prensa al decir que fueron inoperantes frente al marco rival.

Esquivel, comentó que sus pupilos fueron inoperantes frente al marco rival, ya que generaron chances de gol y las fallaron a pesar de tener un hombre de más.

Además, resaltó que no le gusto el partido, ya que tuvieron para ganar y no lo aprovecharon y eso puedes costarle caro al final del torneo.

«Ofensivamente fuimos inoperantes, generamos opciones pero fallamos, tuvimos para ganar, no me gustó el partido, no logramos aprovechar el hombre de más, me preocupa que no podamos anotar, tengo que ser más exigente», afirmó Horacio Esquivel.

Seguidamente, indicó que no lograron aprovechar el hombre de más y eso le molesta ya que, tenían que mostrar superioridad ante los Toros del Norte.

Por otra parte, Horacio le dejó un recado a sus jugadores, ya que dijo que será más exigente, ya que le preocupa la definición de sus jugadores.