Medios internacionales informaron que había muerto de un infarto al miocardio

El artista español estaba de vacaciones con su familia en Londres

Redacción- El artista español, José Luis Perales, salió a desmentir su muerte, luego de que medios internacionales lo dieran por muerto.

Mediante un vídeo publicado en su Instagram oficial, el cantautor aseguró estar vivo y consternado por la noticia, la cual los sorprendió mientras cenaba en familia.

Según habían anunciado diferentes medios del extranjero, el artista había fallecido a causa de un infarto al miocardio; sin embargo, todo resultó ser falso y un invento que habría iniciado en redes sociales.

De acuerdo con el cantante, está más vivo que nunca y estaba disfrutando con sus hijos y su esposa en Londres.

“Hola, amigos. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto”, dijo Perales.

Además, el artista aseguró estar muy bien de salud y que pronto iba a regresar a España para verse con sus fans.

“La verdad que estoy más vivo que nunca más feliz, que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España», aseguró el artista.

Finalmente, en su mensaje, Perales envió un saludo y un abrazo a los que se han preocupado por él.