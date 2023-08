Redacción- El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, quien fue asesinado este pasado miércoles 9 de agosto, habría manifestado en una concentración en el pueblo Chone, que en varias oportunidades se le sugirió por motivos de seguridad que usará chaleco antibalas.

«Escuchen bien, a mi me han dicho que use el chaleco, aquí estoy con camisa sudada carajos, ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito», comentó el candidato.