Redacción-Una ampolla que sirve para el aumento de masa muscular se está comercializando sin permiso. El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria sobre la detección en el territorio nacional de un producto sin registro sanitario.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario recibió una denuncia que el producto Sustanon 250 Bio-Pharma no posee registro sanitario en Costa Rica y además no cumple con todos los datos obligatorios en su empaque/etiquetado; por lo tanto, no puede ser importado.

La única muestra disponible se obtuvo de una droguería a la que un regente de una farmacia en San José le consultó por el producto porque un cliente llevó la ampolla a esa farmacia e indicó que lo estaba usando para aumento de masa muscular.

Esta muestra se envió al Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (LAYAFA) y la prueba de identificación dio resultado no conforme para testosterona, que es el principio activo declarado en el empaque del producto.

Un medicamento sin registro sanitario puede poner en riesgo la salud de las personas ya que no ha sido evaluado en cuanto a su composición, calidad, seguridad ni eficacia y tampoco existe certeza de sus condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y manipulación, por lo que además podría estar deteriorado, adulterado o falsificado.

Se debe recordar que el Artículo 107 de la Ley General de Salud N° 5395 establece lo siguiente: “Queda prohibido la importación, elaboración, comercio, distribución o suministro a cualquier título, manipulación, uso, consumo y tenencia para comerciar, de medicamentos deteriorados, adulterados o falsificados”.

Por lo tanto, las personas o empresas que comercialicen el producto de la presente Alerta Sanitaria se exponen al cierre de su establecimiento y otras sanciones, tanto administrativas como penales.