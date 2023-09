Minor Araya Salguero

Criminólogo – Exjefe OIJ – Especialista SWAT

En primera instancia, podríamos citar muchísimos casos criminales pero, dicen que para la muestra un botón.

Limón (probablemente el pasado domingo 3 de septiembre) cuatro sujetos disparan contra una persona y huyen como almas que lleva el diablo; no obstante, la Fuerza Pública les persigue, presiona y finalmente arrincona en un cruce de calles de Corales Uno.

Durante la persecución en donde, se intercambia fuego contra los valientes oficiales, los supuestos antisociales pierden el control del vehículo y finalmente, aparatosamente se estrellan contra una casa de habitación.

Los disparos de los criminales contra los policías impactan – por dicha – en el suelo, en la calle por la cual, los decididos agentes pelean por tratar de aprehenderlos y así, terminar con semejante amenaza a sus propias vidas.

Afortunadamente – vale afirmar – aquellos desalmados no le arrancan el rabo a un ratón; me explico:

¿Cómo sicarios? imposible, no conocen siquiera sobre la etimología de tal palabra. ¿Cómo gatilleros? quedan debiendo los de baja ralea. Para ser medianamente efectivos contra un solo objetivo, tendrían que atacar con una Minigun. ¿Cómo conductores de automóvil? demostraron no ser capaces siquiera de manejar el carácter y ¿Cómo tiradores? los de poco seso, no pegan ni la Bola de la Merced a 5 metros.

¡Definitivamente, unos buenos para nada!

Sí, para mi pesar debo confesar que, nuestros oficiales durante su maniobra de aprehensión, indiscutiblemente fueron muy afortunados; la técnica y táctica demostradas, no estuvieron a la altura de su gran coraje desplegado. De haber sido los perseguidos, medianamente deficientes en el arte del disparo, Costa Rica estuviera de lujo.

¡Siga leyendo, no se canse estimado lector!

Únicamente se detiene a uno de los ocupantes del vehículo sospechoso; un hondureño de apellido Rodríguez, un extranjero que – entiéndase bien – presenta una condición migratoria irregular. Así es, algo nada nuevo en Tiquicia.

Y, aunque usted no lo crea, tal cual reitera Telediario Canal 8 «…pero horas después quedó en libertad.». ¿Muy feo..? – dirían algunos –

«Como a este hombre que le encontraron armas de grueso calibre y protagonizó una persecución policial, quedó en total libertad y solo con medidas alternas. Este aumento en la cantidad de personas que quedan libres y que son peligrosas está llamando la atención de las autoridades.» – Telediario Canal 8

En efecto, otro peligro para la sociedad a la calle. Pareciera que algunos administradores de justicia perciben al peligroso maleante, a cualquiera, como una especie de «papa caliente» ¡Les quema e incomoda tenerlos a la orden..! Se que a algunos «les llega» el concepto.

Al catracho se le decomisa un rifle de asalto AR 15, otras dos armas calibre 9 milímetros, munición y en la parte trasera de la casa contra la que colisionaron su vehículo, dejan otro rifle de asalto AK 47.

¡De misa no venían estos hijos ¿del o, de qué..? ¿De la falta de oportunidades y por ende, del pobrecito..? ¿De una parte de la naturaleza del ser humano y en consecuencia, dignos de lástima..?

Hasta el encopetado sabe las respuestas; pero algunos de estos, con poder de decisión, la tergiversan, maquillando todos y cada uno de sus extremos a conveniencia.

¡Sigamos..! A poco – como dicen muchos mexicanos – no le intriga el tema..

La Fiscalía de Limón, al parecer hace bien su trabajo y pide (para el peligroso detenido) al Juzgado Penal, la medida cautelar de prisión preventiva por el «presunto delito» de tentativa de homicidio calificado – ¿solo por este delito..? – No entiendo, se me hace poco ¿Se estaría quedando corto nuestro Ministerio Público, al endilgar al malandro solo un delito..?

Yo creo que sí…

La Fiscalia apela ante el Tribunal Penal por cuanto, en lugar de Prisión Preventiva, al foráneo querubín le recetan:

«…firmar todos los días en la Fiscalía, mantener domicilio fijo, prohibición de amenazar y perturbar al ofendido, no salir de Limón y monitoreo electrónico sin arresto domiciliario.» – Telediario Canal 8

Estos ruines casi matan a nuestros servidores de la Fuerza Pública, y nuestros jueces ¡Por supuesto, claro..! siguiendo lo que la ley les permite hacer, le mandan no a la casa, le devuelven a las calles y con relojería cara de historial muy defectuoso en su tobillo.

Si resucitaran las mujeres y hombres que fueron capaces, sinceros, honestos y valientes de este país y vieran lo que en este, hoy pasa en materia de criminalidad; propiamente, lo que algunos funcionarios públicos estan haciendo y dejando de hacer por Costa Rica, sin duda alguna, se vuelven a acostar.

¿Le habrán devuelto también el AK, o quizá el ArmaLite? ¡Oh por Dios..! Es que, en beneficio del reo, de polo a polo, la normativa costarricense es campeona absoluta.

Somos tan buenos, que hasta de «mis chiquitos» les hemos tratado. Así es, aunque usted no lo crea.

«Ministra de justicia firma acuerdo para que los reos tengan internet y Play Station» – Diario Extra (noviembre 19, 2017).

Y usted aún se pregunta ¿Por qué nuestro país está tan mal en materia de seguridad ciudadana..?

¡Claro! Porque esto es un asqueroso relajo, en donde los derechos humanos de la víctima, del ofendido, simplemente se pisotean al colocar estos por debajo de aquellos del dichoso victimario.

Eso sí, si en esa noche nos matan a un buen policía, acto seguido: Rasgamiento de Vestiduras y Lágrimas de Cocodrilo en toda edición estelar de cuanto noticiero transmita. ¡Decepcionante..!

¿Acaso tenemos en la función publica, funcionarios hipócritas, inútiles, vagos y cobardes..? Si asi fuera, harían bien en renunciar a sus pintorescos puestos.

¡Hagan realmente algo! que a septiembre 11, Costa Rica presenta un 32% como incremento en la cantidad de homicidios con respecto a la misma fecha del 2022. Así es 631 homicidios, 202 más que hace un año.

¡Hagan algo..! Revisen y modifiquen leyes, reglamentos y procedimientos de operación. Apuesten por la calidad policial y no por la antojadiza cantidad en donde, el aprovechamiento del recurso humano se debe circunscribir a la debida estrategia, táctica y técnica que ofrezca control operativo en el terreno.

Una objetiva, profunda y honesta autoevaluación de cada institución componente del Sistema de Justicia Penal, es urgente ¿Por qué no lo han hecho..? ¿Ya lo hicieron..?

¿Será que, por estar allá, sobre pedestales, el inclemente crimen aún no les ha tocado las frías entrañas..? Acaso no escuchan la voz del pueblo – por cierto, al cual se deben –

Pero claro, a esta altura usted puede cuestionarse:

¿Que tiene que ver todo lo anterior, con animales como los ponis y los lobos..? Y es que, aunque parezca mentira, «ahí está el detalle…».

Si hay algo que abunda en Europa, son jerarquías «hay más caciques que indios».

Ursula Von der Leyen ¿Le suena el nombre..? Pues esta señora ocupa el importante puesto de Presidente de la Comisión Europea. Sin duda alguna, su puesto le hace tener mucho poder de decisión en dicho continente.

Así es, ni Scholz, ni Macron; al parecer, estos son también parte del enjambre de subordinados.

«La vendetta de Von der Leyen con el lobo europeo; la muerte de su poni marca la política europea» – Negocios TV

Así es, si usted creía que las barbaridades, las «carebarradas» son monopolio del territorio tico, lo siento, usted mal suponía.

Durante años y a gritos, los ganaderos europeos han rogado por la protección de su ganado contra una seria amenaza, los lobos; depredadores que mucha pérdida y daño han causado en esas latitudes.

¡El ruego y protestas del pueblo, nunca fueron escuchadas!

Daba igual lo que dijeran, no se hacia absolutamente nada por hacer una legislación que efectivamente ofreciera algún nivel de protección para su ganado, frente al creciente aumento de cabezas de lobo en Europa; su crecimiento ha sido de 11000 a 18000 lobos en solo cinco años.

Pero, es que, en efecto, desde hace muchos años los que sufren las pérdidas de ganado, han clamado por protección legal y, ¿Por qué hasta ahora, a qué obedece que el gobernante vuelva su mirada al piso..?

«La Comisión Europea abre un proceso de escuchas para plantear una posible flexibilización de las normas que protegen a los lobos y que están generando la protesta de ganaderos desde hace años» – El Confidencial

Resulta que la presidente europea tenía un lindo poni, 30 años tenía el animal de vida y claro, de comer fino hasta que, un gran lobo lo ataca y se lo come. ¡Acabó con el pequeño caballito!

Pero aquel lobo, no era cualquier lobo y aquel poni, tampoco era cualquier poni. Al parecer, en el Viejo Mundo, a cada lobo le controlan y asignan un nombre, valga decir, como de ecuación diferencial. El malvado lobo se llama GW950m ¿Y el poni..? Era, nada más y nada menos que Dolly, el poni de Von der Leyen.

Consecuentemente y «en menos que canta un gallo», la misma Ursula ya encabeza un equipo de trabajo de alto nivel, uno que está viendo de que manera se logra conseguir una protección suficiente para el ganado, advirtiendo, ahora sí, de un peligro real. ¡Que cáscara..!

Entonces, para la excelentísima Comisión Europea, después de muchos años,,hoy si hay peligro real. ¡Que descaro, ni rojos se ponen..!

Ahora mismo La Unión Europea, La Comisión está mirando con todo detalle para resolver lo que parece una vendetta personal, más que una reclamación de hace años. ¿Porque hace años no, y con su poni sí?» José Antonio Bisner

Y es que, este lobo que a dentelladas termina con 30 años de relación y amor, al más alto nivel – como les dije – no es cualquier lobo.

Este feroz animal ya había sido protagonista, es famoso, en 2021 hizo una gran aniquilación de ganadería en Alemania y lo que sucedió es que se giró una orden de búsqueda y captura contra ese lobo, con la mala suerte que mataron a un lobo que pensaron que era el más buscado, cuando no lo era.

¡Fue a otro lobo, al que los hábiles germanos, chicharrón dieron..!

De tal manera, que encima de todo pedido de protección para el ganado, se reforzó la protección del lobo para intentar evitar que sucediera lo que había sucedido en 2021 (un graso error al matar al lobo equivocado).

El analista español José Antonio Bisner, al respecto reflexiona:

«Esto es realmente como funciona Europa, realmente funciona Europa por cuestiones personales frente al colectivo. Realmente tiene más valor que ese lobo haya cometido el error garrafal para su raza, para su especie de equivocarse de poni y matar al de Von der Leyen en lugar de matar al del vecino.

Porque, si llega a matar al del vecino probablemente estaríamos en una situación completamente distinta, pero se equivocó y se metió en la casa equivocada y acabó con el poni de Von der Leyen.

¿Usted cree que la legislación europea puede ir al albur de las situaciones personales de cada uno de los dirigentes europeos?

Solo se hace ese movimiento no porque el campo que llevaba años y años y años diciendo ¡Cuidado con el lobo, hay que hacer una estrategia de protección a la ganadería! Pero ahora sí, o los problemas afectan a nuestra clase dirigente, a las élites, o los problemas no se resuelven, porque no les importa, solo les importa cuando es su poni.».

Amiga, amigo lector, queda claro que ahora sí; en Europa, por el medio que sea ¡Que se carguen al lobo!

¿Será que en nuestro país – uno que ha sido (por años) y está siendo apaleado por los flagelos del narcotráfico y la corrupción pública en donde, también por años, la súplica del pueblo ha sido descaradamente ignorada – a efecto de ser escuchado, requiere de una situación similar o peor, a la del feroz y famoso lobo y el lindo y mimado poni de Ursula Von der Leyen?

Espero que no. Ustedes, personas suspicaces, saben a que me refiero; lo que allá fue entre animales, acá no necesariamente lo pueda llegar a ser.

Un artículo de opinión dedicado con mucho respeto y admiración, al nuevo director general del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zuñiga López; un funcionario con cualidades personales y profesionales diferentes y muy atractivas a los gtandes retos actuales y futuros de nuestra Policía Judicial y de Costa Rica.