No existe negociación con narcotraficantes

La Administración Chaves Robles a través de un comunicado rechazó la publicación realizada por el periodico El Universal, donde se asegura una negociación con narcotraficantes costarricenses ligados a los carteles: De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Desde el Gobierno aseguran que no existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delicuentes costarricenses o mexicanos. No es parte del accionar del gobierno negociar con narcotraficantes para bajar los índices de violencia o asesinatos.

En este contexto, la Operación Soberanía, tiene la misión a través de la implementación de escáneres de encontrar la mayor cantidad de droga que intenta ser enviada a Europa y Estados Unidos.

“El resultado mas claro y notorio de la Operacion Soberania es que desde su puesta en operación ni un solo kilo de cocaína ha sido enviado desde el puerto de APM Terminals a Europa. Lo que constituye una perdida irreparable para las Mafias Colombianas y los Carteles Mexicanos que utilizaban nuestro principal puerto del atlántico como ruta para exportar cocaina a Europa y lograr con ello ganancias de cientos de millones de dólares. Ni los accidentes de camiones chocando contra los escánners y las fallas eléctricas, de voltaje y de internet nos detendrán. » comentó Mario Zamora,Ministro de Seguridad.

Asimismo, la operación Costa Rica Segura Plus, refleja las acciones a nivel local por reducir los índices de violencia desde un enfoque preventivo como lo permite el ordenamiento jurídico a nivel del Poder Ejecurivo.