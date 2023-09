Redacción- En 2022, Céline Dion reveló en sus redes sociales que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, que como su nombre lo indica, se caracteriza por la rigidez en los músculos de todo el cuerpo, impidiendo que Céline pueda moverse con fluidez. Esta enfermedad puede generar incluso problemas para deglutir los alimentos y para hablar, por lo que la intérprete de My Heart Will Go On se ha visto obligada a despedirse de los escenarios de manera imprevista.

A principios de agosto, Claudette Dion, hermana de Céline, brindó varios detalles de su estado de salud, revelando que el panorama era más desalentador de lo que se esperaba en un principio.

“No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante (…) Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible”, dijo en Claudette en su momento.

Ahora, Claudette reveló que los síntomas de esta enfermedad son cada vez más intensos en el cuerpo de la mujer que ostenta el quinto lugar entre las artistas más ricas del mundo.

Con pesar, Claudette recuerda que se trata de una enfermedad de la que se sabe muy poco, y por la misma razón, es muy difícil ayudarla.

“Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos: son imposibles de controlar. ¿Sabes que la gente suele levantarse de un salto por la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco así, pero en todos los músculos. Poco podemos hacer para apoyarla, para aliviar su dolor”, dijo al medio ¡Hola!.

Actualmente, Céline se encuentra viviendo en Las Vegas en compañía de su hermana Linda y el esposo de ella, lo que Claudette considera “un verdadero alivio” sabiendo que su hermana no está sola. Céline también cuenta con un equipo completo de médicos y un terapeuta deportivo personal con el que espera recibir la ayuda que necesita y regresar a los escenarios lo antes posible.

Según el doctor Daniel López Rosetti, el síndrome de la persona rígida tiene algunos tratamientos que han tenido cierto índice de éxito dependiendo el paciente. La forma más común de tratar el síndrome es con fármacos ansiolíticos como el clonazepam, medazepam, diazepam y clorazepato dipotásico. Otro tratamiento más invasivo es por medio de la plasmaféresis, que consiste en “extraer y purificar la sangre para eliminar los anticuerpos dañinos”.

A pesar de que estos tratamientos pueden ayudar con los malestares, lo cierto es que están lejos de suponer una cura para la enfermedad. De hecho, Claudette asegura que toda la familia Dion se encuentra “cruzando los dedos” para que los especialistas encuentren pronto una solución para lo que define como una “horrible enfermedad”.

Cuando Céline anunció que se encontraba enferma a sus seguidores, confesó que lo que más extrañaba era poder cantar, algo que ha hecho cada vez menos.