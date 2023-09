Hacienda dejaría de recaudar 10 mil millones de colones anuales con reforma legislativa a la Ley.

El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció el veto parcial al Decreto Legislativo 10.381 denominado "Modificación a la Ley No7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988, para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea".

El Poder Ejecutivo considera el veto parcial por razones de oportunidad y conveniencia.

“Tomamos la decisión de vetar este proyecto en forma parcial por razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo de conciencia patriótica. Porque esa reforma implicará una afectación de recursos enormes a la recaudación nacional del Ministerio de Hacienda para beneficiar a pequeños grupos de gente muy acaudalada ¿Por qué algunos diputados accedieron a regalar esos dineros? Yo respeto la separación de poderes y el Estado de Derecho, y lo que voy a hacer es ejercer el derecho al veto parcial para que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión y tengan la oportunidad de explicarle al pueblo de

Costa Rica por qué toman esa decisión. Al final del día le tocará a ese pueblo emitir los juicios de valor político sobre la decisión de los diputados y este veto parcial”, afirmó el Presidente de la República.

El Decreto Legislativo 10.381 propone un cambio en el Artículo 1 de la Ley N°7092 al modificar el párrafo tercero. Con dicha reforma se eliminaría la aplicación del principio de territorialidad y fomentará las planificaciones fiscales agresivas o estrategias de evasión fiscal, orientadas a trasladar el patrimonio en otras jurisdicciones con mejores condiciones fiscales.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta señaló que “la reforma debilita el sistema tributario nacional al restringir el impuesto sobre las utilidades a los ingresos exclusivamente en el territorio nacional, lo que significa un retroceso legislativo”.

El Presidente de la República y el ministro de Hacienda agregaron que, el Estado perdería 36 mil millones de colones de ingresos extraterritoriales que están en etapa procesal en vía administrativa (Ministerio de Hacienda) y en vía judicial.

“Dimensionemos estos números, 36 mil millones de colones en un año bastan para que el MEP construya 20 centros educativos, 135 mil nuevas becas de transporte estudiantil, más de 250 mil becas de comedores estudiantiles o más de 70 mil becas de avancemos. O para que el MOPT pueda atender la mitad de los puentes en peor estado de la red vial nacional o cubrir la ampliación del aeropuerto de Liberia. Esta suma de 36 mil millones de colones es

prácticamente equivalente al presupuesto 2024 del MIVAH, COMEX, MICITT, el Ministerio de la Presidencia y la Defensoría de los Habitantes juntos” dijo el Presidente Chaves Robles.

Además, la modificación al artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, le impediría al Ministerio de Hacienda cobrar hasta 10 mil millones de colones anualmente por no poder aplicar el 30% en créditos registrados en la Balanza de Pagos.

Para el mandatario Rodrigo Chaves, “la reforma a este artículo no era necesaria. La Unión Europea (UE) no lo pide y no es relevante para salir de la lista negra. Simplemente, algunos legisladores quisieron meterlo para hacerle un favor a las grandes corporaciones. De hecho, algunos diputados hicieron con esta ley, lo que la UE nos demanda que evitemos para sus empresas y países”.

El Gobierno de la República propone que el texto del Artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establezca una vinculación económica con el territorio nacional cuando las rentas se originan de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en el país, que se obtengan durante el periodo fiscal; asimismo, si de tales elementos se derivan otras rentas, en el territorio nacional o fuera de éste, resultarán gravables con el impuesto.