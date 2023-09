Esta vez la colombiana le dedicó unas palabras a su exsuegro, Joan Piqué

Redacción- En su nuevo tema «El Jefe» una colaboración con el grupo estadounidense de música mexicana Fuerza Regida que se estrenó el miércoles y que conforma una crítica a la discriminación laboral, la cantante lo ha vuelto a hacer.

Esta vez con unas palabras dedicadas a su exsuegro, Joan Piqué; y también ha querido resaltar el protagonismo en su vida, en la de sus dos hijos y en la de Lili Melgar, que ejerció de niñera de Milan y Sasha desde que ambos eran pequeños.

La letra del nuevo sencillo no tiene desperdicio: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, publicó Shakira en sus redes como mensaje para promocionar el lanzamiento de la canción.

Unas palabras que han causado especial controversia entre sus seguidores y de las que han salido múltiples teorías. El Jefe, tema que empieza con el mítico “Shakira, Shakira” de Hips Don’t Lie, tiene como foco la desigualdad laboral.

El estribillo parte con “Me tiene recluta, el muy hijo de puta”, y cuenta la historia de un empleado y su diferencia de sueldo con respecto a su jefe: “Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien”.

La canción está nuevamente llena de dardos tanto para su expareja como para su exsuegro.