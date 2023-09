Pese a la derrota Wanchope rescató la garra de sus jugadores

Redacción- El entrenador blanquiazul, Paulo Cesar Wanchope dijo tras la derrota de 1-3 ante Alajuelense por la Copa Centroamericana que ahora irán al Morera Soto a seguir luchando para soñar con la clasificación.

Paulo, comentó que están en una situación difícil, lucharán contra la corriente pero lo intentarán ya que cuentan con la calidad del plantel necesaria para soñar con darle vuelta al marcador adverso.

Además, resaltó que la única diferencia entre manudos y brumosos fue la contundencia, ya que Alajuelense estuvo fino de cara a marco, mientras que sus pupilos no y se toparon con una gran noche de Leonel Moreira.

«Vamos a seguir luchando, es difícil, estamos contra corriente, pero hoy que luchar. Tenemos la calidad necesaria, la diferencia está en la contundencia, nosotros tuvimos opciones como para quedar empatados y no las convertimos.

El marcador no refleja lo que se hizo, lo que hicimos. Ellos fueron contundentes, aprovecharan las opciones de gol. Ahora tenemos que recuperar bien el equipo, no salimos satisfechos con el resultado. Me quedo con el pundonor y la lucha», afirmó Paulo Cesar Wanchope.

Seguidamente, recalcó que a pesar del marcador no se refleja lo que hicieron durante los 90 minutos, ya que atacaron constantemente y tuvieron una idea de juego clara.

Por otra parte, cerró diciendo que no salieron satisfechos con el resultado pero buscarán la hazaña en Alajuela y ahora les tocará recuperar a los jugadores para afrontar el próximo juego de campeonato nacional.