Se debe utilizar protección adecuada y la exposición no debe sobrepasar los 30 segundos.

Redacción-Especialistas en oftalmología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendaron a la población observar el eclipse anular de sol de este sábado por Internet o por medio de la transmisión de los medios de comunicación y no hacerlo directamente.

Aun así, si decide observarlo directamente, debe utilizar protección adecuada y la exposición no debe sobrepasar los 30 segundos.

De acuerdo con la doctora Marisela Salas, directora de la Clínica Oftalmológica de la CCSS, los eclipses solares siempre han gozado de gran popularidad entre la población y fascinación por este tipo de fenómenos.

Según la especialista, esta espectacularidad podría hacer que algunas personas olviden tomar las precauciones debidas al momento de observarlo, lo que podría generar lesiones irreversibles permanentes como daño central de la visión.

Aseguró que lo más importante es recordar en todo momento, que, observar directamente un eclipse es tan perjudicial como mirar al sol sin protección ocular.

Durante la observación del eclipse, manifestó, al haber menor luz ambiental, la pupila no se contrae y penetra más cantidad de luz, esto a su vez, produce quemaduras irreversibles en la retina, a esto se le conoce como retinopatía solar o quemadura macular por eclipse lo que podría generar ceguera y daños irreversibles en su visión central que no son tratables.

¡TOME PRECAUCIONES!

Para evitar el desarrollo de estas lesiones y poder observar el espectáculo sin riesgos, la especialista sugirió tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Se recomienda el uso de filtros homologados y conocidos como lentes de eclipse que se venden en tiendas especializadas. Es muy importante que estos dispositivos estén certificados y que contengan impresas las instrucciones de uso.

No observar el sol directamente, ni con instrumentos tales como: cámaras, telescopios, binoculares sin filtros, lentes de sol, ni a simple vista.

Muchos materiales y métodos populares para observar un eclipse no son seguros. Los vidrios ahumados, las radiografías, los lentes de sol comunes o los filtros de las cámaras de foto u otro dispositivo óptico sin filtro, no se deben utilizar. Aunque reducen la cantidad de luz, no protegen la vista de las radiaciones de los rayos infrarrojos y ultravioleta.

No observar nunca la imagen del sol reflejada en un espejo ni en el agua.

La doctora Salas explicó, que, aunque se disponga de lentes con filtros solares, la observación del fenómeno debe producirse durante periodos inferiores a un minuto con intervalos de descanso de medio minuto.

Manifestó, también que cuánto más alta sea la ubicación de la persona sobre el nivel del mar, más riesgo tendría de sufrir lesiones oculares.

Asimismo, las personas con conjuntivitis o con lesiones con fondo de ojo, adultos mayores, o niños tienen mayor contraindicación de observar el fenómeno, toda vez que factores como la fotosensibilidad y sus estructuras oculares más débiles en estas poblaciones, constituyen a la presencia de lesiones más rápidas.

En el caso de la población infantil que desee satisfacer la curiosidad científica, se debe alentar a observar el fenómeno de la manera más segura posible, específicamente, utilizando lentes con filtros autorizados.

La especialista recordó que hay grandes expectativas por el eclipse solar que ocurrirá el próximo este sábado, por lo que es importante adoptar las previsiones adecuadas y evitar las improvisaciones o el uso de métodos caseros inadecuados que representen un riesgo para la salud ocular.