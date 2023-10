Asegura que han realizado una labor encomiable pese a las limitaciones

El Fiscal detalla los puntos en los que hay que priorizar la atención

Redacción- El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, pidió esta tarde la dotación de recursos para poder combatir la criminalidad que vive el país.

Díaz se presentó este viernes a la sesión extraordinaria de Corte Plena, donde realizó las declaraciones.

Para el Fiscal, se necesita que se entreguen recursos al Ministerio Público para evitar que la delincuencia les gane la carrera.

Según Diaz, la situación cada vez está más difícil y necesitan apoyo para evitar no dar abasto.

«En el Ministerio Público venimos haciendo una labor encomiable. No hemos dejado de atender ninguno de los casos, lo hacemos de la mejor manera, pero lamentablemente los recursos no son suficientes, necesitamos dotación de los mismos porque actualmente la cuesta se nos está poniendo muy pesada y llegará el momento en que no daremos abasto», dijo Díaz.

De igual forma, el fiscal recalcó que hay que priorizar la atención al crimen organizado, la corrupción y las poblaciones vulnerables y vulnerabilizadas.

En la sesión, Díaz también hizo la solicitud para la creación de 292 plazas para el Ministerio Público con el fin de atender las cargas de trabajo.