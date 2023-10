El banco no descansará hasta que el caso llegue a las últimas instancias

Afirma sentirse triste, dolido e indignado con la situación

Redacción- Luego de cuatro días después de que AM Prensa diera a conocer el mayor robo en la historia de Costa Rica y del Banco Nacional, el gerente general de la institución, Bernardo Alfaro, habló por primera vez de lo ocurrido.

En un vídeo publicado en las redes sociales del banco, Alfaro rompió el silencio y pidió disculpas por el robo de más de ₡3.200 millones de sus bóvedas.

«Queridos costarricenses, como gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, les debo una sincera disculpa por la situación que estamos atravesando en estos momentos. Son tiempos difíciles para todos los que trabajamos, confiamos y creemos en esta institución», dijo el gerente.

Además, el jerarca aseguró que se siente triste, dolido e indignado por la situación, la cual llevarán hasta las últimas instancias para que los responsables paguen por su delito.

«Debo reconocer que me entristece, me duele y me indigna. El banco no descansará hasta que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias, hasta que aquellos que generaron esta inoportuna situación respondan por sus actos».

Igualmente, Alfaro asegura que las acciones de cinco funcionarios no representan los valores y el profesionalismo de casi 6 mil trabajadores de la institución.

Asimismo, envía un mensaje a sus clientes afirmando que su dinero ni la solvencia del banco están en riesgo.