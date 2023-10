Una página en redes sociales ajena a la institución ofrece subsidios por medio de mensajes privados.

Redacción-El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hizo un llamado a la población para que no responda ni facilite sus datos a sitios web y cuentas en redes sociales que no tienen relación con la entidad. Lo anterior, debido a recientes informes de personas usuarias sobre un perfil no oficial, el cual supuestamente brinda asesoría y ofrece acceder a apoyos económicos estatales.

La Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, exhortó a las personas a que hagan caso omiso de estas plataformas, a la vez que recordó que el único mecanismo de la entidad para hacer solicitudes de atención por Internet es el sitio web imas.go.cr.

“Le pedimos a las personas que requieren subsidios del IMAS que tengan precaución y que no ingresen a links no oficiales de la institución y que nunca den datos confidenciales como claves, números de tarjeta o pines, pues jamás les pediremos está información por redes sociales”.

La jerarca insistió en la importancia de desconfiar de este tipo de sitios web o perfiles, y explicó que la información fiable en redes sociales se divulga a través de las cuentas oficiales Instituto Mixto de Ayuda Social en Facebook e imascostarica en Instagram, TikTok y X.

“Para solicitar citas, actualizar datos, revisar el estado de los subsidios otorgados y descargar constancias, las personas usuarias pueden ingresar al Formulario de Solicitud de Atención y al Sistema de Autogestión, plataformas disponibles en nuestro sitio web”, recalcó.

En tanto, al Formulario de Solicitud de Atención se puede acceder por medio del link https://web.imas.go.cr/FormularioAtencion/#/solicitud_atencion, mientras que el enlace para registrarse en el Sistema de Autogestión es https://web.imas.go.cr/autogestion/#/login.