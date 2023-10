Mientras las autoridades continúan buscando sobrevivientes tras el brutal ataque terrorista perpetrado por Hamas por tierra, mar y aire, este lunes Israel confirmó que ya son más de 900 las víctimas.

El Ministerio de Sanidad también reportó que los heridos llegan a 2.600, entre ellos al menos 376 en estado grave, por la agresión de los terroristas palestinos y el lanzamiento de más de 4.400 cohetes desde el enclave, aunque la mayoría han sido interceptados.

Asimismo, las autoridades israelíes confirmaron un total de 130 militares y policías muertos durante la ofensiva que comenzó Hamás el sábado pasado, según el último balance.

El Ejército israelí informó en las últimas horas de otros 12, con lo que suman ya 85 los soldados muertos. En el listado hay soldados rasos, pero también un general, un coronel y dos comandantes.

A este balance hay que añadir el publicado por la Policía israelí, que detalla 37 agentes muertos, y cinco fallecidos en el servicio secreto israelí para el interior y los territorios ocupados, el Shin Bet. Otros 18 agentes están desaparecidos.