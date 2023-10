Legionarios costarricenses buscan garantizar su seguridad ante esta situación

George se encuentra desde el lunes con su agente en Francia

Redacción- Los futbolistas que militan en Israel están poniendo por delante su seguridad y están dejando el país.

Ese fue el caso del legionario Mayron George, quien desde este pasado lunes salió del territorio ante la guerra que se vive entre israelíes y palestinos.

George milita como delantero en el Beitar Jerusalén, club al que había llegado en el pasado mes de agosto.

Ahora, el goleador se encuentra sano y salvo en Francia, donde fue recibido por su agente Joaquim Batica.

Por su parte, el segundo legionario que juega en Israel es Rachid Chirino, quien fue fichado en julio por el Maccabi Netanya.

Chirino espera salir en las próximas horas de territorio israelí y ponerse a salvo de la guerra.

El delantero conversó con Diario Extra sobre la situación que se vive en el país y afirma que espera que la situación pase rápido, pues es algo a lo que no está acostumbrado.

«La situación está complicada, a lo que me han comentado hace 50 años que no pasaba algo tan serio. Estoy tranquilo, pero quiero que pase esto rápido. Es algo que uno no está acostumbrado y nunca lo ha pensado porque en Costa Rica no vamos a vivir eso“, dijo Chirino.

La situación para Chirino cambió de la noche a la mañana, como para miles de personas, pues el pasado 8 de octubre estaba anotando su primer gol para el club y ahora debe dejarlo.