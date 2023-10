Asegura que es la oferta más loca que ha salido desde Arabia Saudita

Redacción- Pese al mal comienzo de la temporada de la Roma en la Serie A de Italia, las críticas no amedrentan a su entrenador, José Mourinho, quien sigue estando en el top mundial y acaba de hacer una fuerte revelación en la previa del partido ante el Frosinone, de local, este domingo desde las 15.45. Se trata de un ofrecimiento histórico que recibió el estratega portugués.

“No leo los periódicos, no escucho la radio ni veo la televisión. Pero tengo amigos, tengo jugadores y asistentes que, aunque no quiera saberlo, me informan de las cosas. No lo acepto porque no es verdad. Yo nos soy el problema”, afirmó y agregó que “en el fútbol, como en la vida, hay múltiples factores. Lo mismo ocurre cuando se gana”.

“Hace tres meses la idea de que me fuera era vista casi como una tragedia”, subrayó, para luego confesar que “en vacaciones recibí la oferta más grande y loca que jamás haya recibido un entrenador en la historia del fútbol y la rechacé. Lo hice porque di mi palabra a mis jugadores, a la afición y al dueño del club”.

En tanto que el periodista italiano especializado en transferencias internacionales, Fabrizio Romano, contó en su cuenta de Twitter que “la propuesta era del Al Hilal: 30 millones de euros (32 millones de dólares) netos por temporada”.

En agosto de este año por el propio Mourinho aseguró que “recibí dos ofertas: Al Hilal y Al Ahli me querían. Decidí rechazar a los dos porque quiero quedarme en la Roma”, en una entrevista con el Corriere Dello Sport. El Al Hilal es el equipo que le hizo una oferta multimillonaria a Lionel Messi.

Mou llegó a la Roma en la temporada 2021/2022 y ganó la Conference League. En el presente ejercicio disputa la Europa League y debutaron con un triunfo 2-1 de visitante contra el FC Sheriff de Moldavia. En el plantel del equipo italiano están los argentinos campeones del mundo, Paulo Dybala (varias veces elogiado por Mourinho) y Leandro Paredes.

El estratega lusitano de 60 años sigue siendo una de las máximas referencias internacionales. Debutó como entrenador en la temporada 2000/2001 cuando estuvo a cargo del Benfica y luego cosechó 26 títulos. Ganó todo y se consagró campeón en el Porto, el Chelsea, el Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United y la Roma.