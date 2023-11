Redacción- Con Oscar Duarte como titular, el Al-Wahda sufrió una dolorosa de 1-3 ante el Al Nassr de CR7 que anotó un gol.

El primer gol del Al Nassr fue obra de Alex Telles que logró vencer al arquero Munir en 11 minutos del primer tiempo.

⚽️ || GOOOOOAAAAL! 🤩

Telles scores the first goal 11’ for @AlNassrFC #AlNassr 1:0 #AlWehda #AlNassrAlWehda pic.twitter.com/8zFLWRQYzc

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 11, 2023