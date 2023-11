Mariano resaltó la grandeza del Saprissa con la de Boca Juniors

Redacción- El capitán y experimentado volante morado Mariano Torres destacó la grandeza del Saprissa y lo comparó con Boca Juniors.

Torres, comentó que Saprissa es lo más parecido a Boca por su hinchada, su grandeza y todo lo que representan ambas instituciones.

Además, recalcó que él se siente muy feliz por pertenecer al cuadro tibaseño, ya que estar en un club parecido al más grande de Argentina lo llena de orgullo.

«Saprissa es lo más parecido que hay a Boca Juniors. Por su hinchada, por lo que es el club, con lo mediático que es, es lo más parecido que existe a Boca, y eso a mi me pone muy feliz. Me alegra estar en esta institución y tenemos la mejor hinchada del país, me siento muy feliz por eso», afirmó Mariano Torres a Columbia Deportiva.

Seguidamente, Mariano se deshizo en elogios a la afición morada diciéndoles que son la mejor hinchada del país, por su apoyo, la manera en que los reciben en La Cueva y los leales que son.

Torres, ha ido recuperando ritmo después de haber superado una lesión que lo había alejado de los terrenos de juego durante varias fechas.