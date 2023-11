Oviedo quiere seguir siendo regular en La Sele

Redacción- El experimentado lateral izquierdo Bryan Oviedo resaltó su felicidad por se nuevamente convocado a la selección, mientras que también destacó su regularidad a lo largo de la temporada en MLS con el Real Salt Lake.

Oviedo, comentó que se siente con mucha confianza y muy feliz de volver a la Tricolor ya que se había perdido los últimos llamados.

Además, destacó su gran participación con el Real Salt Lake ya que desde su llegada ha sido una parte importante en la zona defensiva del cuadro estadounidense.

«Me siento con bastante confianza y muy feliz, me hace mucha ilusión y me motiva al máximo para seguirme esforzando. Además tuve mucha regularidad en la temporada que hace dos años no tenía», afirmó Bryan Oviedo a Deportes Monumental.

🔥🔥 “Tuve una regularidad que hace dos años no tenía” ⭐️Oviedo es de los jugadores de más experiencia en el actual llamado pic.twitter.com/ZU4kzGDwXU — Deportes Monumental (@RadioMonumental) November 14, 2023

Seguidamente, el lateral contó que se siente con bastante ritmo ya que sumó muchos minutos con su club que logró avanzar a la siguiente ronda de la MLS.

Por otra parte, cerró diciendo que la regularidad que ha tenido desde su llegada a suelo estadounidense, no la había tenido desde hace dos años.