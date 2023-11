Legisladores cuestionan atraso que ha sufrido la construcción del nuevo hospital de Cartago.

Redacción: Los diputados de la Comisión Especial de Cartago, pidieron explicaciones a la Gerente de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social, Maria de los Angeles Gutierrez, sobre el atraso que ha sufrido la construcción del nuevo hospital de Cartago. Brenes, dijo que, de acuerdo con los estudios técnicos, no existe una razón de peso para no adjudicar la construcción del nuevo hospital de Cartago en el terreno adquirido en El Guarco.