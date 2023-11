La muerte del ciudadano afroamericano quedó grabada en video, contribuyó a impulsar una importante discusión sobre el racismo

Redacción- El ex policía Derek Chauvin, condenado por el asesinato en 2020 del ciudadano afro estadounidense George Floyd, fue apuñalado en prisión este viernes, informó el diario The New York Times citando dos fuentes anónimas.

Chauvin se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos en una calle de Minneapolis a pesar de sus súplicas antes de morir, en un caso que desencadenó masivas protestas por justicia racial ese año.

Los gritos de Floyd de «no puedo respirar» se convirtieron en un reclamo de los manifestantes que salieron a las calles tras el asesinato. El incidente fue captado en video mostrando una versión contraria a la de la policía que aseguró que «los oficiales pudieron esposar al sospechoso y notaron que parecía estar sufriendo problemas médicos» .