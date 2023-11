Calvo resaltó la responsabilidad de jugar en la Tricolor

Redacción- El defensor y uno de los capitanes de la Tricolor Francisco Calvo, comentó en su arribo al país que llegar a la selección no es fácil e instarán a todos los jóvenes a que se pongan la camisa y no la suelten más.

Calvo, resaltó lo difícil que es estar en La Sele ya que representas a un país entero y siempre se busca ser los mejores.

Además, dijo que instarán a los más jóvenes del grupo a no soltar la camisa de La Sele y que se esfuercen para seguir siendo llamados.

«Estar en la selección no es fácil, cuando te dan la camisa de La Sele no se debe prestarla más así que los ayudaremos a que den lo mejor de si mismos y estar en la selección no es tan fácil.

Haremos lo mejor posible para tener los resultados que todos deseamos y vamos a afrontarlo de la mejor manera», afirmó Francisco Calvo a Deportes Monumental.

🇨🇷🇨🇷”Ponerse la camiseta de la Selección no es fácil. Uno no tiene que prestarla más” 🎙️Las palabras del líder Francisco Calvo pic.twitter.com/wG5JzWr6qP — Deportes Monumental (@RadioMonumental) November 13, 2023

Seguidamente, el defensor tico comentó que harán lo mejor posible para obtener buenos resultados y así poder clasificar a la siguiente Copa América que se llevará a cabo en 2024.

Por otra parte, cerró diciendo que con el nuevo cuerpo técnico hay nuevas expectativas y buscarán unirse como equipo para llegar a los objetivos trazados.